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ВС России поразили склады и разнесли логистику в Николаеве

ВС России поразили склады и разнесли логистику в Николаеве

Вооруженные силы России поразили несколько логистических центров и складских терминалов в Николаеве и Николаевской области, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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