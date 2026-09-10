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Технология выполнения вертикальных сварных швов — режимы, техника, контроль

Технология выполнения вертикальных сварных швов — режимы, техника, контроль

Выполнение вертикальных сварных швов считается одной из наиболее сложных операций в сварке, так как требует точного контроля положения дуги, скорости перемещения и подачи расплавленного металла.

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