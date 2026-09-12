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«Динамо» — «Оренбург»: судья правильно не удалил игрока гостей, а предупредил его

На 46-й минуте матча 8-го тура чемпионата России «Динамо» — «Оренбург» судья Павел Кукуян пропустил фол Евгения Болотова в площади ворот гостей и ошибочно не назначил пенальти.

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