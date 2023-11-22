Ситуация непростая. Эксперт ЦБ о том, как жители края "набирают" ипотечные кредиты

Почему, несмотря на рост ключевой ставки жители края продолжают брать ипотеку и как это влияет на ситуацию на рынке недвижимости в регионе За девять месяцев 2023 года жители Алтайского края набрали ипотечных кредитов почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.