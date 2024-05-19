«Яндекс» отказался комментировать критику Дмитрия Медведева в адрес YandexGPT

«Яндекс» отказался комментировать RTVI критику зампреда Совбеза Дмитрий Медведева в адрес компании. Его возмутили ответы YandexGPT на вопросы о расстоянии от Киева до Белгорода, памятниках Степану Бандере на Украине и изъятии российских активов в США.
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