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Телеканал RTVI

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«Яндекс» отказался комментировать критику Дмитрия Медведева в адрес YandexGPT

«Яндекс» отказался комментировать критику Дмитрия Медведева в адрес YandexGPT

«Яндекс» отказался комментировать RTVI критику зампреда Совбеза Дмитрий Медведева в адрес компании. Его возмутили ответы YandexGPT на вопросы о расстоянии от Киева до Белгорода, памятниках Степану Бандере на Украине и изъятии российских активов в США.

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