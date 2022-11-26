ВС РФ, повсеместно нанося удары по ВСУ, перешли в наступление на Купянском направлении

Несмотря на плохие погодные условия российская СВО на украинской территории продолжается. По данным военкоров и околовоенных пабликов, хроника событий на отдельных участках фронта в зоне проведения спецоперации за предыдущие сутки выглядит следующим образом.
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