Ярыгин: выборы в Конгресс не изменят планы Пентагона сократить войска в Европе

Пентагон рассматривает планы по сокращению военного присутствия в Европе. По данным NBC News, речь идёт о выводе от трети до половины армейского контингента — от 25 000 до 40 000 человек.
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Любые выборы в США это пустое, как в песне -каким ты был, таким ты и остался-! Это клещ на Мировой арене он намертво присосался и его можно только уничтожить!