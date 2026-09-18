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Аргументы недели

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Ярыгин: выборы в Конгресс не изменят планы Пентагона сократить войска в Европе

Ярыгин: выборы в Конгресс не изменят планы Пентагона сократить войска в Европе

Пентагон рассматривает планы по сокращению военного присутствия в Европе. По данным NBC News, речь идёт о выводе от трети до половины армейского контингента — от 25 000 до 40 000 человек.

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