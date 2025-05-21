В МВД рассказали о мошенничестве с фейковыми документами на «Госуслугах»

Мошенники освоили новый способ шантажа через портал "Госуслуги". Как сообщили в МВД, злоумышленники взламывают личные кабинеты граждан и размещают там поддельные документы, якобы подтверждающие финансирование терроризма.
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