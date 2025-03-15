Юный самокатчик сломал нос в Полежаевском парке Пациент поступил к медикам поздно вечером 13 марта с закрытым переломом костей носа, стало известно Мойке78.
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Юный самокатчик сломал нос в Полежаевском парке Пациент поступил к медикам поздно вечером 13 марта с закрытым переломом костей носа, стало известно Мойке78.