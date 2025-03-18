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Астраханец изрезал и задушил бывшую жену, а затем утопил в канале

Астраханец изрезал и задушил бывшую жену, а затем утопил в канале

Чтобы отвести от себя подозрение, мужчина обставил все, как загадочное исчезновение. Следователи Енотаевского отдела СУ СК России задержали 29-летнего астраханца, который жестоко расправился со своей 21-летней экс-супругой.

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