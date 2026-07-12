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Газета.ру

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Ураган в Москве повалил деревья на автомобили

Ураган в Москве повалил деревья на автомобили

Полсотни деревьев упали в субботу в Москве во время урагана, 11 из них повредили автомобили. Об этом сообщает "Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный департамент природопользования.

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