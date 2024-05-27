Россия стала второй в рейтинге по доступности природного газа для населения

Один кубометр газа в России стоит 7,4 рубля Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по доступности газа для населения: житель на среднемесячную зарплату может приобрести 9208 кубометров газа, сообщает РИА Новости.
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