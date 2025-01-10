Эксперт: метапневмовирус опасен для детей и пожилых людей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Метапневмовирус является опасным для маленьких детей и пожилых людей. Об этом в интервью "Парламентской газете" заявил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.
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