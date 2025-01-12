«Думает, ему все позволено»: Фицо пообещал оставить Зеленского без европейской помощи

БРАТИСЛАВА, 12 января, ФедералПресс. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо намерен наложить вето на финансовую помощь Украине от Европейского союза, если переговоры о возобновлении газового транзита через украинскую территорию не принесут результатов.
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