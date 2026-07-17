© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИНовый мир "счастливого глобализма", который нам тут, в России, лет тридцать пытались пропихнуть разнообразные хорошо оплачиваемые кликуши атлантистского извода, потерпел крах.
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