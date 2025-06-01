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  • валерия
    отовсюду эти гады лезут. но это однозначно дело рук предателей.Пытавшихся сбить ...
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    Хохлятский лепетВодитель выпускаю...

Экс-советник Кучмы заявил о выводе Зеленского на «тонкий лед»

Экс-советник Кучмы заявил о выводе Зеленского на «тонкий лед»

Украинского лидера Владимира Зеленского поставили в тяжелое положение из-за переговоров в Стамбуле, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

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