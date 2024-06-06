В Госдуме задумались над отменой всеми ненавистного ЕГЭ

Парламентарии предложили заменить ЕГЭ на традиционные госэкзамены.Депутаты сразу трёх фракций Госдумы считают нужным вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников.
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