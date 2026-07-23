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Шлепанцы в ЗАГСе и паспортный контроль на входе: как Елизавета Боярская выходила замуж

Шлепанцы в ЗАГСе и паспортный контроль на входе: как Елизавета Боярская выходила замуж

Свадьба Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, состоявшаяся 28 июля 2010 года, стала одним из самых закрытых событий в актерской среде.

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