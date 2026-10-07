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Врач Антон Павлович Чехов о правильном русском питании

Врач Антон Павлович Чехов о правильном русском питании

Ну-с, когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт, а когда сядете, сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой.

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