Очереди на АЗС сокращаются в 45 российских регионах

Ситуация на автозаправочных станциях в России стабилизируется. Анализ данных от региональных властей показывает сокращение очередей в 45 регионах страны, включая Центральный, Северо-Западный, Приволжье, Урал, Дальний Восток, Сибирь, Северный Кавказ и Южный федеральный округ.
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