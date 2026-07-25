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Царьград

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Очереди на АЗС сокращаются в 45 российских регионах

Очереди на АЗС сокращаются в 45 российских регионах

Ситуация на автозаправочных станциях в России стабилизируется. Анализ данных от региональных властей показывает сокращение очередей в 45 регионах страны, включая Центральный, Северо-Западный, Приволжье, Урал, Дальний Восток, Сибирь, Северный Кавказ и Южный федеральный округ.

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