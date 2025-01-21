Почему скрипит паркет и как исправить без разбора

Паркетный пол выстилают из натуральной древесины, прошедшей специальную обработку и нарезанной на планки Паркетный пол — экологичный, долговечный и эстетичный вариант обустройства интерьера, но иногда паркет может скрипеть.
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