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Почему скрипит паркет и как исправить без разбора

Почему скрипит паркет и как исправить без разбора

Паркетный пол выстилают из натуральной древесины, прошедшей специальную обработку и нарезанной на планки Паркетный пол — экологичный, долговечный и эстетичный вариант обустройства интерьера, но иногда паркет может скрипеть.

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