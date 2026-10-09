Путин готовится к новым переговорам с посланниками США по Украине

Президент России Владимир Путин намерен продолжить встречи с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в свете новых переговоров, которые те проводят в США с украинскими представителями.
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