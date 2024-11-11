CNN оценил вероятность работы Маска в администрации Трампа

Скорее всего, американский предприниматель Илон Маск не станет официальным сотрудником новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, однако его влияние на будущего главу Белого дома растет.
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