Цены на новогодние товары в Краснодарском крае заметно выросли

В Краснодарском крае наблюдается ощутимый рост цен на новогоднюю атрибутику. По информации ИА KrasnodarMedia, стоимость искусственных елок увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом, составив среднюю цену в 4082 рубля.
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