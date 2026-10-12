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«Вместо священника — Гвинет Пэлтроу»: как сын Роба Лоу женился в окружении голливудских знаменитостей

«Вместо священника — Гвинет Пэлтроу»: как сын Роба Лоу женился в окружении голливудских знаменитостей

10 октября 2026 года в Санта-Барбаре свадьбу Мэтью Лоу и Эмили Маркус провела не профессиональная знаменитая ведущая, а давняя подруга семьи — актриса Гвинет Пэлтроу.

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