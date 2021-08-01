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Они вырыли себе ребёнка из-под мусорных завалов

Они вырыли себе ребёнка из-под мусорных завалов

У Марины и Вячеслава был свой бизнес. Необычный немного. Они были “мусорными королями”, как их называли в городе.

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Vera Dobryagina
Главное, чтобы малыш здоров был. А у приёмных родителей - мир и благополучие. Пусть все будут счастливы!
Россиянин
Счастья семье. Расти малыш.
Елена игрик
А может, и свой появится, сколько таких случаев.
Танюша Милая
Пусть растет сынок на радость родителям !)

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