Они вырыли себе ребёнка из-под мусорных завалов

5МИНУТКАОбществоОни вырыли себе ребёнка из-под мусорных завалов У Марины и Вячеслава был свой бизнес. Необычный немного. Они были “мусорными королями”, как их называли в городе.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaГлавное, чтобы малыш здоров был. А у приёмных родителей - мир и благополучие. Пусть все будут счастливы!РоссиянинСчастья семье. Расти малыш.Елена игрикА может, и свой появится, сколько таких случаев.Танюша МилаяПусть растет сынок на радость родителям !)Комментировать
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