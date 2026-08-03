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Андрей Воробьев: детский сад в ЖК «Первый Южный» в Видном откроют осенью

Андрей Воробьев: детский сад в ЖК «Первый Южный» в Видном откроют осенью

В Ленинском округе продолжается развитие социальной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах. О том, каким будет новый детский сад «Лучик» в жилом комплексе «Первый Южный», рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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