Андрей Воробьев: детский сад в ЖК «Первый Южный» в Видном откроют осенью

В Ленинском округе продолжается развитие социальной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах. О том, каким будет новый детский сад «Лучик» в жилом комплексе «Первый Южный», рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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