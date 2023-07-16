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Вся правда о молочной продукции от врача-эндокринолога, ответы на 6 важных вопросов

Вся правда о молочной продукции от врача-эндокринолога, ответы на 6 важных вопросов

Молочные продукты популярны и крайне востребованы среди населения. Они ассоциируются исключительно с пользой, считаются ценным источником белка и кальция.

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Комментарии
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Igor Shumarin
А как на счёт того, чтобы свою козочку завести. Будет СВОЁ молоко. Кстати, козье молоко как то лучше, ибо когда у ребёнка обнаруживается аллергия на коровье молоко ему дают козье и аллергия не появляется. И ещё: Вы всегда будете знать, какую траву ваша коза ела, каким комбикормом Вы её кормили и что никаких гормонов и антибиотиков ей не давали.
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