Вся правда о молочной продукции от врача-эндокринолога, ответы на 6 важных вопросов
Молочные продукты популярны и крайне востребованы среди населения. Они ассоциируются исключительно с пользой, считаются ценным источником белка и кальция.
Комментарии
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А как на счёт того, чтобы свою козочку завести. Будет СВОЁ молоко. Кстати, козье молоко как то лучше, ибо когда у ребёнка обнаруживается аллергия на коровье молоко ему дают козье и аллергия не появляется. И ещё: Вы всегда будете знать, какую траву ваша коза ела, каким комбикормом Вы её кормили и что никаких гормонов и антибиотиков ей не давали.
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