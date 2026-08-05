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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дркушич отказал «Шабаб Аль-Ахли». Дубайский клуб предлагал «Зениту» 2-2,5 млн евро

Защитник « Зенита »  Ванья Дркушич отказался от трансфера в клуб из ОАЭ. По данным Анара Ибрагимова, 26-летний футболист сборной Словении отказал « Шабаб Аль-Ахли ».

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