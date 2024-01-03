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Этот таинственный мир

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Что такое гравитационные батареи и как они могут помочь решить наши проблемы с хранением энергии?

Что такое гравитационные батареи и как они могут помочь решить наши проблемы с хранением энергии?

Несмотря на футуристическое название, гравитационные батареи уже достаточно широко используются. По мере того как мы будем отходить от энергоснабжения нашей цивилизации древними останками динозавров (новая теория – не динозавры, а крошечные водоросли и планктон), нам придется преодолеть несколько проблем.

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