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Контрафронт

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Сирия: По меньшей мере четыре человека были убиты и еще 14 получили ранения в результате взрыва...

Сирия: По меньшей мере четыре человека были убиты и еще 14 получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на борту микроавтобуса недалеко от перекрестка Аль-Рауда в Джарамане, провинция Риф-Димашк, 6 августа.

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