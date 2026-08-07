Сирия: По меньшей мере четыре человека были убиты и еще 14 получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) на борту микроавтобуса недалеко от перекрестка Аль-Рауда в Джарамане, провинция Риф-Димашк, 6 августа.