Архангельскую область накроют снегопады и метели

Специалисты Северного УГМС обнародовали прогноз погоды на первую рабочую неделю 2024 года. По информации синоптиков, на следующей неделе на погоду в Архангельской области окажет влияние циклоническая активность с акватории морей.
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