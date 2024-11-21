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Царьград

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Мэри Поппинс и Наталья Андрейченко: Ложь с самого начала. Что осталось за кадром знаменитого фильма?

Мэри Поппинс и Наталья Андрейченко: Ложь с самого начала. Что осталось за кадром знаменитого фильма?

Не тот голос, не та машина… Оставшиеся за кадром проблемы знаменитого фильма про Мэри Поппинс не повлияли на творческие достоинства картины, но авторов поволноваться заставили.

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