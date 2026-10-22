22 октября « Ювентус » примет « Ренн », « Байер » в гостях у ОФИ , « Арарат-Армения » сыграет с АЗ, « Борнмут » встретится с « Миланом », « Лиллестрем » против « Реал Сосьедад » Арсена Захаряна.
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