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Россияне готовы покупать больше новых машин, несмотря на рост утильсбора и дорогие кредиты

Россияне готовы покупать больше новых машин, несмотря на рост утильсбора и дорогие кредиты

По итогам 2023 года российский авторынок показал двузначный рост. Согласно информации Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), основанной на данных автопроизводителей и официальных импортеров, объем реализации за 12 месяцев вырос на 36 % и составил 937 081 новый автомобиль.

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