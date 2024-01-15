Россияне готовы покупать больше новых машин, несмотря на рост утильсбора и дорогие кредиты

По итогам 2023 года российский авторынок показал двузначный рост. Согласно информации Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), основанной на данных автопроизводителей и официальных импортеров, объем реализации за 12 месяцев вырос на 36 % и составил 937 081 новый автомобиль.