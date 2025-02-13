🛠 В Судаке завершают этап строительства детского сада на 140 мест Этап строительно-монтажных работ завершается при возведении детского сада в селе Морское.
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🛠 В Судаке завершают этап строительства детского сада на 140 мест Этап строительно-монтажных работ завершается при возведении детского сада в селе Морское.