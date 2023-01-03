Российские войска нанесли поражение ВСУ на двух направлениях

Вооруженные силы России нанесли серьезный удар украинской армии на купянском и красно-лиманском направлениях линии-соприкосновения, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Вооруженные силы России нанесли серьезный удар украинской армии на купянском и красно-лиманском направлениях линии-соприкосновения, сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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