БМП-3 против Bradley: как не надо делать фейки Азбука фейка Удивительно, что до сих пор так никто и не подготовил развернутое опровержение откровенно провокационной публикации, именуемой как «Результаты исследовательских испытаний БМП «Bradley» M2A2 ODS SA (США)».