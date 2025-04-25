БМП-3 против Bradley: как не надо делать фейки Азбука фейка Удивительно, что до сих пор так никто и не подготовил развернутое опровержение откровенно провокационной публикации, именуемой как «Результаты исследовательских испытаний БМП «Bradley» M2A2 ODS SA (США)».
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