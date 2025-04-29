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В Минобороны раскрыли роль генерала Москалика после начала СВО

В Минобороны раскрыли роль генерала Москалика после начала СВО

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик подготавливал доклады для президента страны о ходе событий в зоне проведения специальной военной операции.

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