В Минобороны раскрыли роль генерала Москалика после начала СВО

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик подготавливал доклады для президента страны о ходе событий в зоне проведения специальной военной операции.
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