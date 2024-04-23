Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Как это будет по-русски?

Как это будет по-русски?

Вчера Замоскворецкий суд Москвы арестовал отца азербайджанца Шахина Аббасова, который зарезал 24-летнего москвича у подъезда дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино.

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