Горожане требуют прекратить застраивать Новосибирск: главное за сутки в Сибири

Жители Новосибирска просят Путина повлиять на застройщиков и прекратить возводить дома на каждом свободном уголке, коммунальщики на законных основаниях могут отключить свет жителям столицы Сибири на 24 часа, безработные новосибирцы получили 15 миллиардов рублей, в Приангарье стремительно падает рождаемость, а в Красноярском крае семьям коренных народов помогут с жильем.