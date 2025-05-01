Колокольчики весны — ландыши: уход, особенности и сорта

Даже от самого названия этого скромного цветка — ландыш — веет нежным ароматом наступающей весны. Она уже здесь, чувствуете? Ландыш майский Сухие факты Ботаническое название — Convallaria majalis — было дано растению Карлом Линнеем, который образовал его от прежнего латинского названия «лилиум конвалиум», то есть «лилия долин», и прилагательного majalis, что вместе означает «майская лилия долин» с намеком на цветение ландыша в мае.