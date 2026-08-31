Отложите пенсию на год - и она вырастет: в Соцфонде назвали рабочий механизм

В Социальном фонде России рассказали, как можно увеличить пенсию примерно на 10 % за год. Ключевой способ - отложить получение выплат и продолжить работать, пояснил глава ведомства Сергей Чирков.
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