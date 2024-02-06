WP: на военном объекте США в Иордании не было средств поражения дронов

Global Look Press/Iranian Army Office/Keystone Press Agency Американский военный объект в Иордании, на территории которого при атаке дрона погибли трое военнослужащих, не был оснащен средствами поражения беспилотников.
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