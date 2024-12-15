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Новости Липецка

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Почти на 50 процентов снизили прибыль предприятия Липецкой области

Почти на 50 процентов снизили прибыль предприятия Липецкой области

За девять месяцев 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Липецкой области в действующих ценах составил 148,3 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 49,5%, сообщили в Липецкстате.

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