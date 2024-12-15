Почти на 50 процентов снизили прибыль предприятия Липецкой области

За девять месяцев 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Липецкой области в действующих ценах составил 148,3 млрд рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 49,5%, сообщили в Липецкстате.