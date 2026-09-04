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Более 30 заведений общепита в Алтайском крае готовили блюда из сомнительного сырья

Более 30 заведений общепита в Алтайском крае готовили блюда из сомнительного сырья

Информацию о выявленных фактах направили в управление Роспотребнадзора Специалисты Россельхознадзора за восемь месяцев 2026 года выявили нарушения ветеринарного законодательства на 32 предприятиях общественного питания региона.

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