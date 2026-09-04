Более 30 заведений общепита в Алтайском крае готовили блюда из сомнительного сырья

Информацию о выявленных фактах направили в управление Роспотребнадзора Специалисты Россельхознадзора за восемь месяцев 2026 года выявили нарушения ветеринарного законодательства на 32 предприятиях общественного питания региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- T Роскачество объяс...
- Пособие на погреб...
- В ГД предложили к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым