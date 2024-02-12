Что сказали в ФСБ: жена пропавшего бизнесмена заявила о таксе в 6 миллионов

Супруга исчезнувшего в Челябинской области предпринимателя опубликовала пост, которого ждали многие. После пропажи мужчины многие на Южном Урале подумали, что криминал с похищением и расправой над людьми в стиле 90-х вернулся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии