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Что сказали в ФСБ: жена пропавшего бизнесмена заявила о таксе в 6 миллионов

Что сказали в ФСБ: жена пропавшего бизнесмена заявила о таксе в 6 миллионов

Супруга исчезнувшего в Челябинской области предпринимателя опубликовала пост, которого ждали многие. После пропажи мужчины многие на Южном Урале подумали, что криминал с похищением и расправой над людьми в стиле 90-х вернулся.

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