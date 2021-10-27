Лукреция Кривелли: “Прекрасная Ферроньера” Людовико Сфорца

Энциклопедия ТехникиПолитикаЛукреция Кривелли: “Прекрасная Ферроньера” Людовико СфорцаУ Леонардо да Винчи есть одна из самых известных картин, что может показаться не менее загадочной, чем “Мона Лиза”.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ЕвстафьевНет никаких оснований утверждать, что изображена именно та женщина, о которой говорится в статье. Причём тогда здесь Ферроньера? Лувр назвал картину просто: Леонардо да Винчи. Портрет женщины. Считается "Прекрасная феррониера" (Portrait de femme, dit La Belle Ferronniere), 1495-1499, дм, 63х45 см. Всё остальное - домыслы. Есть также версия, что изображена жена некоего сеньора Ла Феррона. К слову: фероньерка, ж. устар. (а также фероньера) - женское украшение с драгоценными камнями, надеваемое на голову и спускающееся на лоб. Возможно, что именно таким образом Мастер Леонардо зашифровал имя своей модели, что он уже неоднократно проделывал со своими заказными портретами, прямо именовать которые не было никакого смысла и указаний на то заказчика.Комментировать
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