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  • Валерий Евстафьев
    Нет никаких оснований утверждать, что изображена именно та женщина, о которой говорится в статье. Причём тогда здесь ...Лукреция Кривелли...
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    Бред какой то. Если всё правда, то парня жаль.Я просто до ужаса...

Лукреция Кривелли: “Прекрасная Ферроньера” Людовико Сфорца

Лукреция Кривелли: “Прекрасная Ферроньера” Людовико Сфорца

У Леонардо да Винчи есть одна из самых известных картин, что может показаться не менее загадочной, чем “Мона Лиза”.

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Валерий Евстафьев
Нет никаких оснований утверждать, что изображена именно та женщина, о которой говорится в статье. Причём тогда здесь Ферроньера? Лувр назвал картину просто: Леонардо да Винчи. Портрет женщины. Считается "Прекрасная феррониера" (Portrait de femme, dit La Belle Ferronniere), 1495-1499, дм, 63х45 см. Всё остальное - домыслы. Есть также версия, что изображена жена некоего сеньора Ла Феррона. К слову: фероньерка, ж. устар. (а также фероньера) - женское украшение с драгоценными камнями, надеваемое на голову и спускающееся на лоб. Возможно, что именно таким образом Мастер Леонардо зашифровал имя своей модели, что он уже неоднократно проделывал со своими заказными портретами, прямо именовать которые не было никакого смысла и указаний на то заказчика.

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