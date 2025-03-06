Депутат Шеремет назвал Макрона диктатором с больной мечтой стать новым Наполеоном

Депутат Госдумы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет раскритиковал недавние громкие заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия является угрозой для Европы.
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