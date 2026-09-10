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Регионы России

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Критическое настроение Франции по отношению к ЕС усиливается из-за миграционного кризиса

Критическое настроение Франции по отношению к ЕС усиливается из-за миграционного кризиса

Франция в настоящее время проявляет рекордно отрицательное отношение к Европейскому союзу. Главными раздражителями для Парижа стали Брюссель и миграционная политика, сообщает издание Politico со ссылкой на европейского чиновника.

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